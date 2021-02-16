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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تقود إعلانًا دوليًا يعتبر الاحتجاز التعسّفى ممارسة غير أخلاقية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:02 ص
كندا تقود إعلانًا
كندا تقود إعلانًا دوليًا
وكالات
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كشفت كندا النقاب عن إعلان وقّعته عشرات الدول الأخرى يستهدف الاحتجاز التعسفي للرعايا الأجانب، وهي ممارسة تقول أوتاوا إن بكين استخدمتها أخيرًا ضدّ مواطنين كنديين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" وقّع وزراء خارجية 58 دولة على "إعلان ضدّ الاعتقال التعسفي في العلاقات بين الدول" خلال حفل افتراضي في العاصمة الكندية.

وقال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو في بيان "هذه الممارسة غير القانونية وغير الأخلاقية تعرّض مواطني جميع الدول للخطر وتقوّض سيادة القانون... إنه أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".

ولم يحدّد الإعلان أي دولة بالاسم، لكنّ أوتاوا لفتت الانتباه مرارًا إلى قضية كنديين تقول إنهما قيد "الاعتقال التعسّفي" في الصين. ولم توقّع بكين على الإعلان.

وتمّ اعتقال مايكل كوفريج، الدبلوماسي السابق الذي يعمل مستشارًا كبيرًا لمجموعة الأزمات الدولية، ورجل الأعمال مايكل سبافور في 10 ديسمبر 2018، واتُهما لاحقًا بالتجسس.

وينظر إلى اعتقالهما على نطاق واسع في الغرب على أنه انتقام لاعتقال كندا مينج وانتشو، المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا، رغم أن الصين تنفي هذه المزاعم.

وقالت السفارة الصينية في كندا الثلاثاء إنّ السماح بمشاركة ممثل عن منظمة هيومن رايتش ووتش "اتّهم الصين بالاحتجاز التعسفي" خلال الغداء يعكس "سوء نية".

وأعادت تأكيد موقف بكين بأن توقيف مينج "سياسي بالكامل"، وأضافت أنّ "محاولة الجانب الكندي الضغط على الصين عبر استعمال +دبلوماسية مكبّرات الصوت+ أو التكتّل غير مجدية وستؤدّي إلى طريق مسدود".

وتدهورت العلاقات بين أوتاوا وبكين بشكل حادّ على خلفية التوقيفات.

ومن بين 58 دولة، بالإضافة إلى الاتّحاد الأوروبي، وقعت على الإعلان الولايات المتحدة، التي وصفت الاعتقالات التعسّفية بأنّها "إهانة للمعايير الدبلوماسية الدولية".

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