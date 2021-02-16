لجنة دولية: ألمانيا فشلت فى ملاحقة النازيين لعقود

اتهمت لجنة أوشفيتز الدولية للناجين، القضاء الألماني بالفشل في محاكمة المجرمين النازيين لعقود.وقال نائب رئيس اللجنة كريستوف هوبنر، لمجموعة فونكه الإعلامية في تعليقات نشرت اليوم الثلاثاء: "أن تعرف أن الجناة من هذه المعسكرات كانوا في الغالب قادرين على عيش حياتهم دون رادع وبأمان دون الاضطرار إلى التقدم للمساءلة عن جرائمهم أمام محكمة ألمانية، قد ألقى بالعبء على الناجين طوال حياتهم".وقال إن حقيقة أن الجناة يحاسبون الآن هو "فشل وتقصير في أداء واجب القضاء الألماني امتد لعقود".وأثيرت الانتقادات بسبب اتهامات وجهت في فبراير إلى حارس سابق يبلغ من العمر 100 عام في معسكر اعتقال زاكسينهاوزن بالقرب من برلين وسكرتير سابق يبلغ من العمر 95 عامًا في معسكر شتوتهوف في بولندا التي كانت تحت الاحتلال النازي آنذاك.وقال هوبنر إنهم جزء من آلية معسكرات الاعتقال والإبادة الألمانية.وأوضح أن الناجين ليسوا مهتمين بالانتقام، بل بالعدالة، وليس هناك تاريخ لانتهاء صلاحية ذلك.