رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لجنة دولية: ألمانيا فشلت فى ملاحقة النازيين لعقود

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:00 ص
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات
طباعة
اتهمت لجنة أوشفيتز الدولية للناجين، القضاء الألماني بالفشل في محاكمة المجرمين النازيين لعقود.

وقال نائب رئيس اللجنة كريستوف هوبنر، لمجموعة فونكه الإعلامية في تعليقات نشرت اليوم الثلاثاء: "أن تعرف أن الجناة من هذه المعسكرات كانوا في الغالب قادرين على عيش حياتهم دون رادع وبأمان دون الاضطرار إلى التقدم للمساءلة عن جرائمهم أمام محكمة ألمانية، قد ألقى بالعبء على الناجين طوال حياتهم".

وقال إن حقيقة أن الجناة يحاسبون الآن هو "فشل وتقصير في أداء واجب القضاء الألماني امتد لعقود".

وأثيرت الانتقادات بسبب اتهامات وجهت في فبراير إلى حارس سابق يبلغ من العمر 100 عام في معسكر اعتقال زاكسينهاوزن بالقرب من برلين وسكرتير سابق يبلغ من العمر 95 عامًا في معسكر شتوتهوف في بولندا التي كانت تحت الاحتلال النازي آنذاك.

وقال هوبنر إنهم جزء من آلية معسكرات الاعتقال والإبادة الألمانية.

وأوضح أن الناجين ليسوا مهتمين بالانتقام، بل بالعدالة، وليس هناك تاريخ لانتهاء صلاحية ذلك.

موضوعات متعلقة

«الأزهر» يعلن تفاصيل امتحانات الفصل الأول لجميع المراحل

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 16-2-2021

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 فى مصر

رابط تحميل نموذج امتحان موحد للصف السادس الابتدائى 2021 الترم الثانى

بيلباو يكتسح قادش برباعية فى الليجا الإسبانية

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)