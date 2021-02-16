رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تبرم صفقات لتطعيم 23 مليون شخص إضافى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:55 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
طباعة
أمنت كوريا الجنوبية الحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا لتطعيم 23 مليون شخص إضافي، بعد أن أبرمت صفقات مع شركتي الأدوية الأمريكيتين "نوفافاكس" و"فايزر"، بحسب ما ذكره رئيس الوزراء تشونج سي كيون.

ومع توفير "نوفافاكس" لقاحات لـ 20 مليون شخص و"فايزر" لثلاثة ملايين آخرين، أمنت كوريا الجنوبية حاليا الحصول على لقاحات لـ 79 مليون شخص، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وكانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت في وقت سابق أن حملة التطعيم في البلاد يمكن أن تبدأ في 26 فبراير بشرط الموافقة على لقاح.

والأسبوع الماضي، وافقت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية على لقاح "أسترازينيكا" بشرط أن تقدم الشركة المصنعة نتائج المرحلة السريرية الثالثة النهائية والمحورية، والتي لا تزال جارية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وحصلت سول على 1.5 مليون جرعة أولية من لقاح أسترازينيكا، وهو ما يكفي لإعطاء جرعتين لـ 750 ألف شخص.

واتفقت الحكومة مع شركة الأدوية البريطانية السويدية على توفير جرعات من اللقاح لعشرة ملايين شخص بشكل إجمالي.

موضوعات متعلقة

«الأزهر» يعلن تفاصيل امتحانات الفصل الأول لجميع المراحل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 16-2-2021

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 فى مصر

رابط تحميل نموذج امتحان موحد للصف السادس الابتدائى 2021 الترم الثانى

بيلباو يكتسح قادش برباعية فى الليجا الإسبانية

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)