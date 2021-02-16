زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة فانواتو

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالًا بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة جزيرة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ اليوم الثلاثاء.وقالت الهيئة إن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 90 كيلومترا غربي العاصمة بورت فيلا وكان على عمق 10 كيلومترات.وأعلن في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6.7 درجة على مقياس ريختر.ووقعت الهزة في حوالي الساعة 1149 من صباح اليوم الثلاثاء (0049 من صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش).