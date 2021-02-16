الوزراء الكويتى يتخذ إجراءات لدعم أنشطة الأعمال المتعثرة

كلًف مجلس الوزراء الكويتي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الهيئات المعنية لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمشاريع المتعثرة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "كونا" قال بيان من مجلس الوزراء إن القرار سيبدأ سريانه من مارس ولمدة ثلاثة أشهر.وكلًف مجلس الوزراء أيضا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتأجيل سداد كافة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لا تزال موقوفة كليا.