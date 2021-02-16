رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

حكومة الإحتلال تخفف قدر أكبر من قيود كوفيد-19

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:01 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
وكالات
طباعة
قالت حكومة الإحتلال الإسرائيلية إنها تعتزم تخفيف قدر أكبر من القيود المفروضة على الأنشطة التجارية وإعادة فتح الفنادق والصالات الرياضية لمن تم تطعيمهم بالكامل أو الذين تم اعتبارهم محصنين بعد التعافي من كوفيد-19.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بعد حصول ما يقرب من 43 في المئة من المواطنين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح شركة فايزر مضت إسرائيل قدما في تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام التي تم فرضها في 27 ديسمبر.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إنه سيتم السماح بإعادة فتح المراكز التجارية والأسواق المفتوحة والمكتبات والمتاحف.

وذكر البيان أنه سيتم أيضا السماح للإسرائيليين الذين يحملون "جواز السفر الأخضر" أو شهادة الحصانة المفترضة لكوفيد-19، المعروضة على تطبيق وزارة الصحة الإسرائيلية، بدخول المرافق الترفيهية مثل صالات الألعاب الرياضية والفنادق.

موضوعات متعلقة

لغياب تدابير الوقاية.. صلاة الجنازة على جثمان البدرى فرغلى تتسبب فى أزمة

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 16-2-2021

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 فى مصر

رابط تحميل نموذج امتحان موحد للصف السادس الابتدائى 2021 الترم الثانى

بيلباو يكتسح قادش برباعية فى الليجا الإسبانية

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)