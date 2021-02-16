حكومة الإحتلال تخفف قدر أكبر من قيود كوفيد-19

قالت حكومة الإحتلال الإسرائيلية إنها تعتزم تخفيف قدر أكبر من القيود المفروضة على الأنشطة التجارية وإعادة فتح الفنادق والصالات الرياضية لمن تم تطعيمهم بالكامل أو الذين تم اعتبارهم محصنين بعد التعافي من كوفيد-19.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بعد حصول ما يقرب من 43 في المئة من المواطنين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح شركة فايزر مضت إسرائيل قدما في تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام التي تم فرضها في 27 ديسمبر.وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إنه سيتم السماح بإعادة فتح المراكز التجارية والأسواق المفتوحة والمكتبات والمتاحف.وذكر البيان أنه سيتم أيضا السماح للإسرائيليين الذين يحملون "جواز السفر الأخضر" أو شهادة الحصانة المفترضة لكوفيد-19، المعروضة على تطبيق وزارة الصحة الإسرائيلية، بدخول المرافق الترفيهية مثل صالات الألعاب الرياضية والفنادق.