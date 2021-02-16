فرنسا تعد بمواصلة دعم الكفاح من أجل الديمقراطية فى ميانمار

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا ستظل داعمة لشعب ميانمار في كفاحه من أجل الديمقراطية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أضافت المتحدثة أجنيس فون دير مول في بيان أن نشر المركبات المدرعة في العديد من المدن وتصاعد استخدام العنف يثير قلقًا بالغًا.وتابعت فون دير مول "ستواصل فرنسا مع شركائها الأوروبيين والدوليين دعم شعب ميانمار في كفاحه من أجل الديمقراطية وسيادة القانون".وواصل المحتجون في ميانمار اليوم الاثنين مطالباتهم بالإفراج عن الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي، التي أطيح بها في انقلاب عسكري، وبإنهاء الحكم العسكري رغم نشر المركبات المدرعة والمزيد من الجنود في الشوارع.