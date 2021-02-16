مسؤول أمنى إيطالى: لم يعد بالإمكان تمييز الإرهاب عن المافيا

قال المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا والإرهاب في إيطاليا، إنه كان يمكن القول حتى سنوات قليلة مضت إن المافيا والإرهاب شيئان منفصلان، فيما اليوم لم يعد هناك مجال لمثل هذا التأكيد.وأضاف فيديريكو كافييرو دي راؤو في مقابلة مع معهد "Eurispes" للدراسات السياسية الإقتصادية والإجتماعية، أن "القدرة على الاتصال الفوري مع البلدان الأخرى في أوقات الطوارئ، تعد نموذجًا فعالا في أسلوب مكافحة المافيا"، حسب ما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية.وتابع: "في عام 2015 كان من الضروري توسيع عمل المديرية الوطنية لمكافحة الإرهاب، للتمكن من اعتماد النموذج التنظيمي نفسه الذي سمح بتداول المعلومات بين مدعي مكافحة الإرهاب في المقاطعات، وفي الوقت نفسه استمر التواصل والتنسيق التحقيقي".وأشار دي راؤو إلى أن هذا التعاون "نقل نهج محاربة المافيا واستخدمه بشكل أفضل لمحاربة الإرهاب، في لحظات الحاجة الماسة، عندما تحرك تنظيم "داعش" بقوة وحضور كبيرين أيضا على الأراضي الأوروبية والوطنية، عبر أشكال الاتصال على الإنترنت التي تجمعت ودفعت الى حاجة ملحة للعمل بنظام فعال".وأوضح المسؤول الأمني، أن ما سلف ذكره "خطوة مهمة إلى الأمام، لأن النظام المعمول به في الدائرة القضائية لمكافحة الإرهاب قد استمد تبادل المعلومات من النظام الساري لمكافحة المافيا، وكذلك المديريات والمدعين العامين لمكافحة الإرهاب، أدخلت عناصر التحقيقات الجارية في قاعدة البيانات".وأضاف أن البيانات التي تم جمعها تسمح بردّ فوري على الطلبات الواردة من البلدان الأخرى، والمتعلقة بأشخاص ربما يكونون قد مروا عبر إيطاليا، فضلا عن معلومات معمقة عن المجموعات المشبوهة والأنشطة الجارية.