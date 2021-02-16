دونيتسك: القوات الأوكرانية تحضر لأعمال استفزازية

أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد جنوب شرق أوكرانيا، أن جهاز الأمن الأوكراني يستعد لاستفزاز مدوّ في منطقة دونباس.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أشارت إلى أن "مجموعة من خبراء المتفجرات بقيادة ضباط من إدارة أمن الدولة تعمل منذ أسبوع في منطقة معبر نوفوترويتسكوي".وأضافت: "لا نستبعد أن تكون أفعالهم مرتبطة بالتحضير لاستفزاز لمحاولة اتهام جمهوريتنا بأنشطة استخباراتية وتخريبية".وتابعت: "اختارت قوات الأمن الأوكرانية نقطة تفتيش نوفوترويتسكوي كموقع للعمل بسبب التجمع الكبير للمدنيين، الأمر الذي سيجعل من الاستفزاز أكثر صدى".وأعلنت دونيتسك عن محاولة اغتيال قيادي في الجمهورية بعبوة ناسفة انفجرت بسيارته، واصفة المحاولة بأنها "هجوم إرهابي".