مسؤول هندى: نتوقع إتمام سحب القوات من منطقة الصدام مع الصين خلال أسبوع

أعلن مسؤول حكومي هندي أن سحب القوات الهندية والصينية من المنطقة الحدودية المتنازع عليها سينجز خلال أسبوع على الأرجح.وأشار المسؤول في حديث لصحيفة "ذي هندو" إلى أن الانسحاب سيتم بوتائر جيدة، مشير إلى أنه يمثل مهمة لوجستية صعبة حيث من الضروري نقل معدات ثقيلة وتفكيك البنى الدفاعية التي أقامها الطرفان على ضفاف بحيرة بانجونج تسو على الحدود.وفي غضون 48 ساعة بعد إتمام سحب القوات من البحيرة، من المتوقع أن تجري محادثات بين قادة الجيشين الهندي والصيني في المنطقة الأسبوع القادم على الأرجح، حسب المسؤول.ومن المتوقع أن تركز المحادثات اللاحقة على نقاط أخرى في المنطقة الحدودية التي شهدت اشتباكات بين القوات الصينية والهندية في أغسطس الماضي.