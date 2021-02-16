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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكم بالحبس عامين على ناشط جزائرى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:46 ص
محكمة جزائرية
محكمة جزائرية
وكالات
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قضت محكمة جزائرية بالحبس عامين لإبراهيم لعلامي أحد نشطاء الحراك، بعد إدانته بعدة تهم منها "إهانة رئيس الجمهورية".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن "محكمة برج بوعريريج، شرق الجزائر العاصمة، أدانت شمس الدين لعلامي المعروف بإبراهيم بالحبس عامين مع النفاذ وغرامة قدرها 200 ألف دينار (1250 يورو)".

ولعلامي قيد الحبس المؤقت منذ سبتمبر الماضي بعد توجيه 6 تهم إليه، برئ من ثلاث منها.

من جهته، أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك المحامي منير غربي أن "المحكمة دانت لعلامي بثلاث تهم هي إهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة وإهانة هيئة نظامية".

وخلال المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي،وقاطعها المحامون "احتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة"، طالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن 4 سنوات وفرض غرامة قدرها 500 ألف دينار على الناشط.

وخرج إبراهيم لعلامي الخياط الشاب بمفرده في برج بوعريريج في فبراير عام 2019، حاملا لافتة كبيرة ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

ويأتي الحكم قبل أسبوع من الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي ضد الحكومة الجزائرية، والذي بدأ في فبراير 2019، في ظل توتر في هرم السلطة بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية.

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