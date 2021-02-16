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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عالم فيروسات إيطالى: علينا الإغلاق 3 أشهر لتجاوز أزمة كورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:44 ص
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
وكالات
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اعتبر رئيس وكالة الأدوية الإيطالية Aifa جورجو پالوه أنه "إذا حصر الفيروس خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة فربما سنخرج من نطاق تهديده".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أضاف أنه يجب التحلي بالإيمان والتركيز على التلقيح والصبر بضعة أسابيع أخرى قبل تخفيف القيود وإغراءات إعادة الفتح.

وقال: "الموجة الثالثة يمكن تجنبها.. نحن في مرحلة هبوط لمنحنى الوباء، وإن كان بطيئا"، مؤكدا أن الجميع مدعوون إلى احترام تدابير الوقاية الفردية وتجنب التجمعات حتى ينخفض مؤشر انتشار العدوى بشكل كبير.

وأشار إلى أن الطفرات الثلاث المنتشرة في العالم، الإنجليزية، والجنوب إفريقية والبرازيلية، تجعل فيروس سارس ـ كوف ـ 2 أكثر عدوى، وبالتالي تزيد من خطر الوفيات.

وتابع: "لا يمكن إنكار القلق.. لكني أكرر أنه لإبقاء السلالات الجديدة تحت السيطرة، بدءا من تلك الإنجليزية في إيطاليا، هناك حاجة إلى الاحتياطات والتدابير المستخدمة ضد السلالة الأصلية التي جاءت من ووهان الصينية".

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