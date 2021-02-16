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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط أمطار غزيرة بمطروح

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:35 ص
سقوط أمطار
سقوط أمطار
ياسمين شعيب
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شهدت مدينة مرسى مطروح، سقوط أمطار غزيرة مصاحبة لرياح، أدت إلى غرق الشوارع والميادين، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية والأمنية حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات.

وكان تفقد الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، استعدادات وتمركزات معدات وسيارات الكسح ونزح مياه الأمطار بمدينة مطروح.

وأكد رئيس مياه مطروح، علي التنسيق مع كافة الجهات المعنية، والعمل وفقا لخطة الطوارئ بالشركة على مدار الساعة.

وأشار اللواء مهندس محمود نافع، إلى أنه تم مراجعة مناطق تمركزات المعدات والسيارات والبدلات بالمناطق والمحاور الرئيسية، وتواجد فرق الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد بالخط الساخن 175 لاستقبال أى بلاغات تتعلق بتجمعات مياه الأمطار بالإضافة إلى شكاوى الصرف الصحي.
سقوط أمطار
سقوط أمطار
سقوط أمطار
سقوط أمطار
سقوط أمطار
سقوط أمطار

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