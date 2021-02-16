سقوط أمطار غزيرة بمطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، سقوط أمطار غزيرة مصاحبة لرياح، أدت إلى غرق الشوارع والميادين، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية والأمنية حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات.وكان تفقد الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، استعدادات وتمركزات معدات وسيارات الكسح ونزح مياه الأمطار بمدينة مطروح.وأكد رئيس مياه مطروح، علي التنسيق مع كافة الجهات المعنية، والعمل وفقا لخطة الطوارئ بالشركة على مدار الساعة.وأشار اللواء مهندس محمود نافع، إلى أنه تم مراجعة مناطق تمركزات المعدات والسيارات والبدلات بالمناطق والمحاور الرئيسية، وتواجد فرق الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد بالخط الساخن 175 لاستقبال أى بلاغات تتعلق بتجمعات مياه الأمطار بالإضافة إلى شكاوى الصرف الصحي.