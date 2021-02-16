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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مياه مطروح: رفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:50 ص
مطروح
مطروح
ياسمين شعيب
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تفقد الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، استعدادات وتمركزات معدات وسيارات الكسح ونزح مياه الأمطار بمدينة مطروح.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السئ وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد رئيس مياه مطروح، على التنسيق مع كافة الجهات المعنية، والعمل وفقا لخطة الطوارئ بالشركة على مدار الساعة.

وأوضح اللواء مهندس محمود نافع، أنه تم مراجعة مناطق تمركزات المعدات والسيارات والبدلات بالمناطق والمحاور الرئيسية، وتواجد فرق الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد بالخط الساخن 175 لاستقبال أي بلاغات تتعلق بتجمعات مياه الأمطار بالإضافة إلى شكاوى الصرف الصحي.
مطروح
مطروح
مطروح
مطروح
مطروح
مطروح

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