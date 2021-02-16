اليوم.. نادى سينما أوبرا دمنهور يستأنف نشاطه بفيلم ابن سينا

يستأنف نادي سينما أوبرا دمنهور الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر نشاطه في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء الموافق ١٦ فبرابر في تمام السابعة مساء بدار أوبرا دمنهور.ويعرض خلال الفعاليات فيلم "ابن سينا" الذى أنتج إبان الإتحاد السوفيتي السابق فى عام 1956، في اطار اهتمام وزارة الثقافة بعمل التوعية الثقافية والمشاركة المجتمعية نحو فيروس كورونا المستجد.ويسرد الفيلم حياة الفيلسوف والطبيب ابن سينا وما يحتويه من نصائح طبية والتي يطبقها العالم اليوم في مواجهة كورونا وكيف كان العالم الجليل "ابن سينا" هو أول من نبه بأن الأمراض تنتقل بواسطة الميكروبات وقام بإيجاد طريقة لعزل الناس لمدة أربعين يومًا عرفت فيما بعد «الأربعينية» الحجر الصحي.وعقب عرض الفيلم تقام ندوه يديرها الناقد السينمائي "أحمد عسر" ويستضيف خلالها الدكتور "محمد رفيق" رئيس أتيليه الأسكندرية للفنون والكتاب وذلك لمناقشة الفيلم مع الجمهور.يذكر أن الفعاليات تقام مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا مع الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية،الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.