صالح: استهداف أربيل معركة العراق ضد الإرهاب والخارجين عن القانون

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن استهداف أربيل يمثل تصعيدا خطيرا يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين.وحسبما أفادت وكلة أنباء " واع" صالح: "استهداف أربيل الذي أوقع ضحايا، يمثل تصعيدا خطيرا وعملا إرهابيا إجراميا يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين".وأضاف: "لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى".وتابع: "إنها معركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب والخارجين عن القانون".أفادت الوكالة في وقت سابق بسقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.وأضافت أن ثلاث قذائف هاون سقطت ضمن محيط مطار أربيل الدولي، فيما شهدت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا وقطعا لبعض الطرقات في المنطقة المحيطة.ومن جانبه أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، أن استهداف قوات التحالف في أربيل بنيران غير مباشرة، أدى إلى مقتل متعاقد مدني واحد وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي.