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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انفجار غاز وحريق فى لوجانسك شرق أوكرانيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:04 ص
انفجار غاز وحريق
انفجار غاز وحريق فى لوجانسك
وكالات
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أعلنت سلطات جمهورية لوجانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد جنوب شرق أوكرانيا عن وقوع انفجار على أطراف مدينة لوجانسك.

ووفقًا لوكالة أنباء «تاس»، أفاد روديون ميروشنيك، مفوض الجمهورية لدى مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية النزاع بشرق أوكرانيا، بأن التقديرات الأولية تشير إلى انفجار غاز.

وحسب المعلومات الأولية، وقع الانفجار في منطقة بولشايا فيرجونسكا على أطراف لوجانسك، ونجم عنه حريق كبير وتوجهت فرق الإغاثة إلى المكان.

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