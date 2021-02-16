رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دموع على الحجار فى «بوابة الحلوانى» ختاما لحفلات عيد الحب بالأوبرا (صور)

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:04 ص
على الحجار
على الحجار
حسين الجندي
طباعة
اختتم النجم علي الحجار سلسلة حفلات عيد الحب التي نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حيث قدم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، كوكبة من أعماله الشهيرة التي تحمل الكثير من المشاعر النبيلة والقيم السامية منها "ما تمنعوش الصادقين، وعلى قد ما حبينا، في هويد الليل، الحب له صوت، وبنت وولد، عصفور الحب، أنتي طلعتيلي منين، متصدقيش، زي الهوا، انكسر جوانا شئ، مسالة مبدأ، لو تعرفي".

بالإضافة إلى "اسيبك ليه" التي شاركه أدائها ملحنها الموسيقار محمد الطوخي، و"تجيش نعيش، في قلب الليل، مفيناش من الخوف، عارفة، تتصوري، جوه حضني، سهرت"، فيما أجهش "الحجار" بالبكاء أثناء أدائه أغنية "بوابة الحلواني" التي أنهى بها الحفل.

وسبقه فاصلا للمطربة إيمان عبدالغني التي شدت بمجموعة من أشهر المؤلفات العاطفية، هي: "حبيتك تنسيت النوم، أبعد يا حب، من حبي فيك يا جاري، سيدي وصالك، ألف ليلة وليلة"، ولعب عازف الأوكورديون وائل النجار صولوهات ألحان "بكرة وبعده، حبوا بعض، حرمت أحبك".

وكانت سلسلة حفلات عيد الحب بالأوبرا شملت 5 ليالي متصلة أحياها على التوالي كل من، البنانية كارول سماحة، وأحمد جمال، وعازف البيانو حمادة النجار، والمغربية جنات، وأحمد عفت، وعازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح، ومي فاروق، ومدحت صالح، وعازف البيانو عمرو سليم، وهاني شاكر، وأحمد سعد، وآيات فاروق، وعلي الحجار، وإيمان عبدالغني، وعازف الأكورديون وائل النجار.
حفلات عيد الحب بالأوبرا
على الحجار
على الحجار
حفلات عيد الحب بالأوبرا
على الحجار
على الحجار

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

السيسى يوجه بعلاج «سيدة الشلل النصفى».. والصحة: بدء علاجها على نفقة الدولة

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

رابط تحميل نموذج امتحان موحد للصف السادس الابتدائى 2021 الترم الثانى

بيلباو يكتسح قادش برباعية فى الليجا الإسبانية

فوز فيرونا على بارما 2-1 فى الدورى الإيطالى لكرة القدم

تعادل بايرن ميونيخ مع بيليفليد 3-3 فى الدورى الألمانى

أيام زمان

«كنت بخيلة وكرهت الزواج».. اعترافات مثيرة للفنانة أمينة رزق

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)