دموع على الحجار فى «بوابة الحلوانى» ختاما لحفلات عيد الحب بالأوبرا (صور)

اختتم النجم علي الحجار سلسلة حفلات عيد الحب التي نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حيث قدم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، كوكبة من أعماله الشهيرة التي تحمل الكثير من المشاعر النبيلة والقيم السامية منها "ما تمنعوش الصادقين، وعلى قد ما حبينا، في هويد الليل، الحب له صوت، وبنت وولد، عصفور الحب، أنتي طلعتيلي منين، متصدقيش، زي الهوا، انكسر جوانا شئ، مسالة مبدأ، لو تعرفي".بالإضافة إلى "اسيبك ليه" التي شاركه أدائها ملحنها الموسيقار محمد الطوخي، و"تجيش نعيش، في قلب الليل، مفيناش من الخوف، عارفة، تتصوري، جوه حضني، سهرت"، فيما أجهش "الحجار" بالبكاء أثناء أدائه أغنية "بوابة الحلواني" التي أنهى بها الحفل.وسبقه فاصلا للمطربة إيمان عبدالغني التي شدت بمجموعة من أشهر المؤلفات العاطفية، هي: "حبيتك تنسيت النوم، أبعد يا حب، من حبي فيك يا جاري، سيدي وصالك، ألف ليلة وليلة"، ولعب عازف الأوكورديون وائل النجار صولوهات ألحان "بكرة وبعده، حبوا بعض، حرمت أحبك".وكانت سلسلة حفلات عيد الحب بالأوبرا شملت 5 ليالي متصلة أحياها على التوالي كل من، البنانية كارول سماحة، وأحمد جمال، وعازف البيانو حمادة النجار، والمغربية جنات، وأحمد عفت، وعازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح، ومي فاروق، ومدحت صالح، وعازف البيانو عمرو سليم، وهاني شاكر، وأحمد سعد، وآيات فاروق، وعلي الحجار، وإيمان عبدالغني، وعازف الأكورديون وائل النجار.