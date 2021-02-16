جونسون: العالم يحتاج لمعاهدة تضمن الشفافية فى مواجهة الجوائح

اعتبر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أنه يجب أن توقع الدول الكبرى على معاهدة حول الجوائح لضمان الشفافية المناسبة بعد جائحة فيروس كورونا.وقال جونسون ردا على سؤال من "رويترز" عن المسؤول عن غياب الشفافية بالنسبة لمنشأ جائحة "كوفيد-19": "أعتقد أنه من الواضح تماما أن معظم الدلائل تشير على ما يبدو إلى أن المرض نشأ في ووهان وسط الصين".وأضاف: "لذلك فإننا جميعا نحتاج إلى أن نعرف الكثير بقدر استطاعتنا عن كيف حدث هذا، والأسئلة المتصلة بالحيوانات التي يطرحها الناس.. أعتقد أننا نحتاج إلى كثير من المعلومات بقدر الإمكان".وصرح جونسون بأنه سيكون حريصا على توقيع معاهدة عالمية حول الجوائح تتفق فيها الدول الموقعة على الشفافية والإسهام بأي بيانات لديها في المستقبل.وأودي تفشي "كوفيد-19" الذي ظهر لأول مرة في الصين في نهاية 2019 بحياة 2.4 مليون إنسان وتسبب في أكبر تراجع للاقتصاد العالمي في وقت السلم منذ الكساد الكبير وقوض الحياة الطبيعية لمليارات البشر.