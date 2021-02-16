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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الجزائر توقف استيراد الديزل والبنزين مع ارتفاع إنتاجهما المحلى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:26 ص
توقف استيراد الديزل
توقف استيراد الديزل والبنزين
وكالات
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أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط والغاز وقف واردات البنزين والديزل في 2020 مع ارتفاع مجمل المنتجات المكررة في البلاد بنسبة 7.4 في المئة عن العام السابق.

وأضافت الشركة أنها أوقفت مشتريات الديزل من الخارج في مارس الماضي ومشتريات البنزين في أغسطس الماضي أيضا.

وقالت إن مصافي التكرير الخمس في البلاد قامت بمعالجة 29.1 مليون طن من النفط العام الماضي، ارتفاعا من 27.2 مليون طن في 2019.

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