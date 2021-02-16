المغرب.. تراجع إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 339 إصابة أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 478595 حالة.وأشارت الوزارة إلى تسجيل 14 وفاة، نزولا من 17 أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8491 حالة.من جهة أخرى، أعلنت الحكومة المغربية تمديد حظر التجول لأسبوعين ابتداء من اليوم الثلاثاء.وقالت: "القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا".