اليوم.. بدء أولى رحلات القطار الروسى من كفر الشيخ (صور)

تنطلق الرحلة الأولى للقطار الروسي الجديد رقم 1175 من مدينة بيلا للقاهرة، اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الخامسة والنصف، فيما تنطلق رحلة الإياب من محطة قطار مصر (القاهرة) الساعة السابعة مساءً، متجهة لمدينة بيلا، ليقطع القطار 183 كيلو، وعدد المحطات التي يقف بها 18 محطة من بيلا للقاهرة.وتبدأ رحلات القطار من محطة قطار بيلا ليقف في محطات "الكوم الطويل، سيدي غازي، المرابعين، كفر الشيخ، سخا، محلة موسى، نشرت، قلين، الشين، قطور، إبشواي، سجين، محلة روح، قويسنا، بنها، شبرا الخيمة، القاهرة".وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القطار سيسهل رحلات السفر من بيلا للقاهرة مرورًا بالمحافظات التي سيقطعها طوال الرحلة، مشيرًا إلى أن القطار يستفيد منه عدد كبير من راغبي السفر.وأكد أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، في زيارته الأخيرة للمحافظة، قرر تيسير قطار روسي جديد من بيلا للقاهرة ليزيد عدد رحلات القطار لرحلتين من المحافظة للقاهرة والعودة، بدلًا من رحلة واحدة.