يرصد موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 16-2-2021 بالقاهرة وبعض محافظات الصعيد والوجه البحري.مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 16-2-2021مواعيد القطارات المميزةقطار رقم 808 – يقوم من المنصورة الساعة 3:40 ويصل القاهرة 6:45.قطار رقم 584 يقوم من طلخا الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:25 ثم يتحرك للإسكندرية.قطار رقم 810 يقوم من محطة سكة حديد محلة روح، ويصل القاهرة في الساعة 8:15.قطار رقم 381 – موعد القيام الساعة 8:35 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 11:05.قطار رقم 333 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 12:00 ويصل الزقازيق الساعة 13:50.قطار رقم 385 – يقوم من القاهرة الساعة 12:35 ويصل الزقايق الساعة 15:00.قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.قطار رقم 89 مكيف - يقوم من القاهرة الساعة 11:15 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 14:00.مواعيد قطارات الإسكندريةقطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ص ويصل القاهرة 9:25 ص.قطار رقم 588 مكيف ومميز – يقوم من الإسكندرية 4:30 ص ويصل طنطا 6:35 ص.قطار رقم 1904 مكيف – يتحرك من طنطا الساعة 7:10 ص ويصل القاهرة 8:35 صقطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.مواعيد قطارات الصعيدقطار رقم 983 – ينطق القطار المكيف من محطة أسوان الساعة 7.30 يصل محطته النهائية القاهرة الساعة 22:5.قطار رقم 953 vip- يتحرك القطار الساعة 12:40 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 12:30 للقاهرة.قطار رقم 81 – يتحرك القطار المميز يقوم الساعة 9:30 من أسوان ويصل المحطة النهائية في القاهرة الساعة 1:50.قطار 980- تتحرك رحلته الساعة 8 صباحا من القاهرة وتنتهى فى اسيوط الساعة الـ1.10 ظهرا.قطار رقم 163- القطار فئة الدرجة المميزة ويتحرك من أسوان الساعة 12:30 ويصل القاهرة الساعة 3:35.قطار رقم 2007- فئة القطار vip ويتحرك الساعة 15:00 من محطة أسوان ويصل القاهرة الساعة 3:55.قطار 978- تنطلق رحلة القطار الساعة 6.30 من القاهرة وتنتهي الساعة 12.50 بأسيوط.قطار 80- يسير من محطة القاهرة فى الساعة 8.30 ويصل أسيوط الساعة 15.30.