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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16-2-2021

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:28 ص
اليورو
اليورو
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 16-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة بالسوق المحلي المصري خلال التداولات الصباحية.

وعلى المستوى المحلي، شهد سعر اليورو الأوربي، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا بحسب آخر التحديثات على شاشات التداول اللحظي داخل المصارف، وجاء أعلى مستوى لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المصرية في بنك بلوم السعر عند مستوى 19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 16-2-2021

البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورور الأوربي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري على مستوى الشراء والبيع عند 18.85، و19.01 جنيه.

البنك الأهلي المصري

جاء سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري اليوم عند مستوى 18.90 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

بنك مصر

وبلغ سعر اليورو الأوروبي اليوم داخل شبكة فروع بنك مصر في السوق المحلية من حيث الأًصول، عند مستوى 18.90 جنيه للشراء، و19.08 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

ووصل سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى 18.89 جنيهًا للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي

وبحسب آخر تحديثات البنوك على سعر العملة الأوروبية مقابل العملة المحلية المصرية، وصل السعر في بنك قطر الوطني الأهلي، 18.89 جنيه للشراء، 19.06 جنيه للبيع.


جدير بالذكر أن اليورو هو العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، ويأتي بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، ويتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا، كما يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، والعملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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