إصابة عامل ببتر بكف يده اليمنى بالدقهلية

إصيب عامل ببتر بكف يده اليمنى جذبته ماكينة درس قش أرز أثناء العمل عليها بقرية المحمودية التابعه لمركز دكرنس محافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى اخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد ورود إشارة لمركز شرطة دكرنس من مستشفى منية النصر المركزى بوصول كريم عيد محمد عجمي ١٨ عامًا عامل ومقيم قرية "المحمودية " دائرة مركز دكرنس مصابا ببتر بكف الذراع الأيمن ( إدعاء حادث عارض).وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال عمه خالد محمد عجمي 51 عامًا عامل ومقيم بذات القرية قرر بأنه حال عمل نجل شقيقه على ماكينة دراس قش الأرز بأرض زراعية ملك والده زمام القرية محل إقامته جذبت الماكينة يده ما أدى إلى حدوث إصابته ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٨ ٢٠٢١ عوارض مركز شرطة دكرنس، جارى العرض على النيابة العامة.