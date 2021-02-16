رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة عامل ببتر بكف يده اليمنى بالدقهلية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:47 ص
إصابة عامل
إصابة عامل
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
إصيب عامل ببتر بكف يده اليمنى جذبته ماكينة درس قش أرز أثناء العمل عليها بقرية المحمودية التابعه لمركز دكرنس محافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى اخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد ورود إشارة لمركز شرطة دكرنس من مستشفى منية النصر المركزى بوصول كريم عيد محمد عجمي ١٨ عامًا عامل ومقيم قرية "المحمودية " دائرة مركز دكرنس مصابا ببتر بكف الذراع الأيمن ( إدعاء حادث عارض).

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال عمه خالد محمد عجمي 51 عامًا عامل ومقيم بذات القرية قرر بأنه حال عمل نجل شقيقه على ماكينة دراس قش الأرز بأرض زراعية ملك والده زمام القرية محل إقامته جذبت الماكينة يده ما أدى إلى حدوث إصابته ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٨ ٢٠٢١ عوارض مركز شرطة دكرنس، جارى العرض على النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

«الأزهر» يعلن تفاصيل امتحانات الفصل الأول لجميع المراحل

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 16-2-2021

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 فى مصر

رابط تحميل نموذج امتحان موحد للصف السادس الابتدائى 2021 الترم الثانى

بيلباو يكتسح قادش برباعية فى الليجا الإسبانية

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)