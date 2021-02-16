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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى تصادم بين دراجتين بخاريتين بالمنصورة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:01 ص
تصادم بين دراجتين
تصادم بين دراجتين بخاريتين
الدقهلية : عمرو الحوتى
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لقى شخص مصرعه فيما أُصيب 3 آخرين فى حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق المنصورة رافد جمصة بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إشارة لمركز شرطة الستامونى من مستشفى جمصة المركزى بوصول كل من: الغريب خالد السعيد حسن، 35 عامًا، نجار مسلح، جثة هامدة، ومحمد جمال عبدالمقصود سليمان، 52 عامًا، نجار مسلح مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، ويقيمان بقرية "بحر العش" دائرة مركز بلقاس، ومحمدد عبدالعال محمد وهدان، 33 عامًا، عامل، مصابا بكسر بالكتف الأيمن وكف اليد اليمنى، وسامى الشحات السهيلى، 33 عامًا مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، ويقيمان بقرية "أبو نورالدين" دائرة مركز الستامونى.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم على طريق (المنصورة رافد جمصة) أمام قرية "القطنة" دائرة مركز الستامونى، وأن طرفي الحادث كل من الدراجة النارية رقم (٦٦٨٧٢ دمياط) قيادة الأول (المتوفى)، وبرفقته المصاب الثانى، ودراجة نارية (بدون لوحات مدنية) قيادة الثالث وبرفقته الرابع.

كما تبين أن سبب الحادث التخطى الخاطئ لقائد الدراجة الأولى واصطدامه بالثانية بالمواجهة، وبسؤال المصابين وشقيق المتوفى محمد خالد السعيد حسن، 24 عامًا، نجار مسلح، ومقيم بذات القرية، أيدوا مضمون الفحص وأضافوا بقيام الأهالى بنقل الدراجتين إلى منزل مالكيها.

وورد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 915 لسنة 2021 جنح مركز الستامونى، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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