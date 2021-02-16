إنفوجراف.. إنجازات الصحة بمبادرة «حياة كريمة»

كشفت وزارة الصحة والسكان، في انفوجراف عن الإنجازات التي قدمتها وزارة الصحة والسكان ضمن مبادرة «حياة كريمة» خلال العام الماض.وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لمليون و77 ألفًا و19 مواطنًا على مستوى الجمهورية.وأشارت إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 1080 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال العام الماضي 2020.وأكدت أن الهدف من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، هو تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وتوفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.وكشفت عن إجراء 156 ألفًا و930 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 227 ألفًا و862 ندوة تثقيف صحي؛ لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.وأشارت إلى أنه تم تحويل 13 ألفًا و598 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.