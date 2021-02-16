تعادل بايرن ميونيخ مع بيليفليد 3-3 فى الدورى الألمانى

حقق فريق بايرن ميونخ تعادلا صعبا مع ضيفه أرمينيا بيليفيلد بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب اليانز أرينا معقل الفريق البافاري، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الألماني، وفي الظهور الأول لبطل السداسية التاريخية بعد تتويجه بلقب مونديال الأندية.وسجل أهداف بيليفيلد، ميشيل فلاب وأموس بيبر وكريستيان جيباور في الدقائق 9، و37 و49، فيما أحرز روبرت ليفاندوفسكي، كورينتين توليسو وألفونسو ديفيز أهداف بايرن في الدقائق 48،57، 69.ورغم التعادل، استمر بايرن في صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة، فيما فشل بيليفيلد في الابتعاد عن منطقة الهبوط بوصوله للنقطة 18 في المركز الـ16.