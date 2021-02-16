فوز تشيلسى على نيوكاسل بثنائية نظيفة فى الدورى الإنجليزى

حقق فريق تشيلسي فوزا ثمينا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، في ختام الجولة الرابعة والعشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليرتقي للمركز الرابع.وسجل هدفي تشيلسي اللاعب أوليفييه جيرو بالدقيقة (31) وتيمو فيرنر في الدقيقة (39).وارتفع رصيد تشيلسي إلى 42 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف فقط أمام وست هام يونايتد، فيما بقي رصيد نيوكاسل 25 نقطة في المركز السابع عشر.