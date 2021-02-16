أوبرا الإسكندرية تعرض «وطن بالاختيار» 26 فبراير

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، عرضا خاصا للفيلم الوثائقى "وطن بالاختيار"، يوم 26 فبراير الجارى، بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.ويوثق الفيلم - الذى انتجته الهيئة الوطنية للاعلام بالاشتراك مع "open media hub" - حياة مواطنين مصريين من أصول يونانية وإيطالية يعيشون فى مدينة الإسكندرية، ويقدم وجهة نظر مختلفة عن المدينة الساحلية فى جولته بالمناطق الأثرية والأحياء القديمة واستعراض المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز.قدم الموسيقى التصويرية للفيلم أحمد عاطف، مدير التصوير بولا طلعت، مدير الإنتاج إسماعيل يوسف، فريق الإنتاج أسامة سلطان، وأحمد فهمى، بحث وفكرة محمد سيف.ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد أحمد عسر، ويشارك فيها مخرجة الفيلم حنان راضى، والمؤلف الموسيقى دكتور أحمد عاطف، المشرف على النشاط الثقافى بأوبرا الإسكندرية محمد ظريف.