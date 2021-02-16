رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والذي أهدى مجلس الدولة نظام طـلبات التعيين المقدمة بالمجلس عبر البوابة الإلكترونية، في إطار التحول الرقمي والميكنة.وثمن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، دور الأكاديمية في المساهمة في رفع كفاءة مستوى البنية المعلوماتية لمجلس الدولة، والتعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمي والميكنة، مشيرًا إلى أن الطفرة النوعية التي يشهدها أعمال ميكنة مجلس الدولة ستدفع بإمكانيات تحقق الارتقاء والتقدم تتناسب مع التطور التكنولوجي في مختلف قطاعات الدولة.بدوره، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، استمرار التعاون والدعم المستمر مع مجلس الدولة الذي يعد حصن الحقوق والحريات في سبيل تحقيق العدالة الناجزة وبمزيد من العطاء للوطن.