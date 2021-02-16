الصحة الموريتانية: 22 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 905 فحوصات خلال الـ24 ساعة الماضية.وأكد بيان وزارة الصحة الموريتانية، تعافي 25 مصابًا من الفيروس، فيما يبلغ إجمالي حالات الإصابة 16996، وإجمالي حالات الشفاء 16265، فيما يبلغ إجمالي الوفيات إلى 430 حالة.