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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس كولومبيا: تلقى 50 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:00 ص
إيفان دوكي
إيفان دوكي
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أعلن رئيس كولومبيا إيفان دوكي، عن تلقي بلاده 50 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذه هي الدفعة الأولى من جرعات اللقاح التي من المقرر أن تحصل عليها كولومبيا من شركة فايزر، قائلًا: "حين استقباله شحنة اللقاحات في مطار بوجوتا الدولي إن اليوم هو يوم حداد على أولئك الذين ماتوا بسبب هذا المرض المؤلم".

وأوضح الرئيس الكولومبي أن بلاده قد تتلقى ما يصل إلى 1.6 مليون جرعة خلال الثلاثين يومًا القادمة.

ويبلغ إجمالي الإصابة بفيروس كورونا في كولومبيا حوالي 2.2 مليون حالة.

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