العراق.. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بينهم جندى أمريكى فى أربيل

قال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، إن التقارير الأولية عن نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل، تفيد بمقتل متعاقد مدني واحد وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي.وأضاف أنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل لاحقا.وأفادت وكالة أنباء " تاس" بأن أحد جرحى القصف الصاروخي في أربيل فارق الحياة متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى، مشيرا إلى أنه من أهالي محافظة الأنبار.و أفادت الوكالة بسقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.وأضافت أن ثلاث قذائف هاون سقطت ضمن محيط مطار أربيل الدولي، فيما شهدت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا وقطعا لبعض الطرقات في المنطقة المحيطة.