رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الروسية: رصد 35 هجوما لـ«النصرة» فى منطقة إدلب لوقف التصعيد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:58 ص
منطقة إدلب
منطقة إدلب
وكالات
طباعة
أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن رصده 35 عملية قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال نائب مدير المركز الروسي اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك في بيان له يوم الإثنين، إنه تم رصد 19 عملية قصف داخل محافظة إدلب، و12 في اللاذقية وعمليتين في كل من محافظتي حلب وحماة.

وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا قد أعلن في وقت سابق عن تلقي معلومات حول تحضير عناصر الجماعات المسلحة في سوريا لاستفزازات من أجل اتهام القوات الحكومية السورية.

وأشار المركز الروسي إلى أن المسلحين من "هيئة تحرير الشام"، التي تشكل "جبهة النصرة" نواتها، يخططون لاستهداف مناطق سكنية في منطقة وقف التصعيد في إدلب.

موضوعات متعلقة

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

لغياب تدابير الوقاية.. صلاة الجنازة على جثمان البدرى فرغلى تتسبب فى أزمة

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 فى مصر

رابط تحميل نموذج امتحان موحد للصف السادس الابتدائى 2021 الترم الثانى

بيلباو يكتسح قادش برباعية فى الليجا الإسبانية

فوز فيرونا على بارما 2-1 فى الدورى الإيطالى لكرة القدم

أيام زمان

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

«كنت بخيلة وكرهت الزواج».. اعترافات مثيرة للفنانة أمينة رزق

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)