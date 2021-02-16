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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أرمينيا يحرج بطل العالم للأندية على ملعب أليانز أرينا المكسو بالثلوج

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:15 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
وكالات
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نجا فريق بايرن ميونخ من الهزيمة في عقر داره أمام ضيفه المتواضع أرمينيا بيليفيلد (3-3) في اللقاء الذي جرى بينهما ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تقدم أرمينيا بيليفيلد بهدفين من دون رد في الشوط الأول، حملا توقيع كل من اللاعبين، الهولندي ميشيل فلاب، والألماني أموس بيبر في الدقيقتين (9 و37) على الترتيب.

وقلص النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الفارق للعملاق البافاري في الدقيقة 48، ولكن بعد دقيقة واحدة سجل النمساوي كريستيان جيباور الهدف الثالث للضيوف.

ومن ثم أدرك بايرن ميونخ التعادل بتسجيله هدفين متتاليين عبر لاعبيه، الفرنسي كورينتين توليسو والكندي ألفونسو ديفيز في الدقيقتين (57، و70) على الترتيب.

واكتفى بايرن ميونخ، المتوج بلقب بطل العالم للأندية يوم الجمعة الماضي في قطر، بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 49 نقطة، ويتصدر ترتيب "البوندسليغا".

بينما رفع أرمينيا بيليفيلد رصيده إلى 18 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري.

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