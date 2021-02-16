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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تشارك فى اجتماع دولى حول مكافحة الإرهاب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:35 ص
إلياس عاشور
إلياس عاشور
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شاركت الجزائر في اجتماع نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بعنوان موضوع "التحديات بعد الهزيمة الإقليمية لتنظيم داعش"، في إطار تعزيز دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب ومساهمتهم في الرفع من قدرات الدول على متابعة وإدماج وتأهيل الأشخاص الذين يحتمل وجود روابط تجمعهم بالجماعات الإرهابية وتقييم فعالية القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقضاء على التطرف.

ذكر بيان لمجلس الأمة الجزائري، أن عضو مجلس الأمة الجزائري إلياس عاشور شارك عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأكد النائب عاشور - خلال الاجتماع - أن مكافحة الإرهاب تتطلب التعاون والتنسيق وتحديث الإجراءات العقابية والردعية والاحترازية، موضحًا أن الاجتماع كان فرصة لاستعراض تجربة الجزائر الرائدة واستراتيجيتها الشاملة في القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

وأشار "عاشور" إلى أن مكافحة التطرف مسار طويل يتطلب التعاون والتنسيق وتشديد الإجراءات العقابية والردعية والاحترازية وهو ما تقوم به الدولة الجزائرية بدعم من البرلمان بغرفتيه.

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