بسبب سوء الطقس.. تعطيل حركة الصيد فى كفر الشيخ

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل حركة الملاحة، اليوم الثلاثاء، بميناء الصيد بالبرلس، نظرًا لتوقع هيئة الأرصاد المصرية ارتفاع الأمواج من 4 إلى 6 أمتار، مناشدا الصيادين، بعدم الخروج في رحلات صيد، حفاظًا على حياتهم، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح.وأكد محافظ كفرالشيخ، على رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة أي تغيرات مناخية، واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر.