الأنبا ديمتريوس يشارك فى اجتماع «عمانوئيل» لدراسة الكتاب المقدس

ترأس الأنبا ديمتريوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في صلوات العشية، مساء اليوم، بالكنيسة المرقسية مقر المطرانية.وشارك نيافته في فعاليات اجتماع «عمانوئيل» لدراسة الكتاب المقدس، بحضور أعداد محدودة من الأقباط بهدف دعمهم روحيًاوتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى المتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.