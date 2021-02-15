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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«إخلاء مؤقت» لمواطني قرية الأمل بوادي النطرون (صور)

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:58 م
مواطني قرية الأمل
مواطني قرية الأمل بوادي النطرون
البحيرة معوض هويدى
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وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الاثنين، برفع درجة الاستعداد والتأهب بجميع الوحدات المحلية والمديريات وانعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وتأهب جميع الأطقم والمعدات واتخاذ جميع الاجرءات الاستباقية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد التى قد يصاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحيانًا.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، مساء اليوم، بإخلاء مؤقت للمواطنين بالمناطق المنخفضة والمنازل القديمة بمنطقة قرية الأمل "عفونة سابقًا" بوادي النطرون ونقلهم إلى أماكن للإغاثة، كإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وسلامتهم.
«إخلاء مؤقت» لمواطني قرية الأمل بوادي النطرون (صور)
«إخلاء مؤقت» لمواطني قرية الأمل بوادي النطرون (صور)
«إخلاء مؤقت» لمواطني قرية الأمل بوادي النطرون (صور)
«إخلاء مؤقت» لمواطني قرية الأمل بوادي النطرون (صور)
«إخلاء مؤقت» لمواطني قرية الأمل بوادي النطرون (صور)
«إخلاء مؤقت» لمواطني قرية الأمل بوادي النطرون (صور)

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