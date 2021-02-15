«إخلاء مؤقت» لمواطني قرية الأمل بوادي النطرون (صور)

وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الاثنين، برفع درجة الاستعداد والتأهب بجميع الوحدات المحلية والمديريات وانعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وتأهب جميع الأطقم والمعدات واتخاذ جميع الاجرءات الاستباقية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد التى قد يصاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحيانًا.وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، مساء اليوم، بإخلاء مؤقت للمواطنين بالمناطق المنخفضة والمنازل القديمة بمنطقة قرية الأمل "عفونة سابقًا" بوادي النطرون ونقلهم إلى أماكن للإغاثة، كإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وسلامتهم.