حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

في بدايتها الفنية وبعد أن قدمت أول بطولة سينمائية لها "الملاك الصغير" عام 1957 مع يحيى شاهين، ربطت الشائعات بين الجميلة زبيدة ثروت وبين المؤلف والمخرج حسين حلمي المهندس، الذي قدمها بعد ذلك في عدة أعمال فنية.قدمت زبيدة ثروت، من مؤلفات "المهندس" فيلم "نساء في حياتي" مع رشدي أباظة، و"بنت 17" مع أحمد رمزي، و"شمس لا تغيب" مع كمال الشناوي، و"احترسي من الحب" مع محسن سرحان، لذلك روجت الصحافة وقتها بعض الشائعات عن علاقة عاطفية تجمع بين زبيدة ثروت وحسين حلمي المهندس.ولكن الفنانة المصرية كذبت تلك الشائعات خلال حوار صحفي لها بمجلة "المصور"، وأكدت أنها لن تقدم مطلقًا على التفكير في ذلك؛ لأنه زوج وأب، قائلة: "وأنا لن أتزوج زوجًا وأبًا، أريد رجلًا فارغ قلبه كله لي.. لكي يسعني بمفردي".وأوضحت أن كل ما كان بينها وبين "المهندس" هو علاقة تلميذة بأستاذ، أو علاقة مؤلف بفنانة تؤدي دورًا من الأدوار التي يرسمها خياله، وتساءلت: "فهل تزوج كل مؤلف في مصر بطلة قصته".ولم تلتقِ زبيدة مع المهندس فنيًا بعد العام 1959، حيث عكف "المهندس" بعد ذلك على تقديم الوجه الشاب آنذاك ناهد شريف في "أنا وبناتي"، و"تحت سماء المدينة"، و"مخلب القط"، و"عاصفة من الحب"، وقد تزوجها لفترة قصيرة وحدث بعدها الطلاق.