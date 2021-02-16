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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:01 ص
بهاء العمدة
بهاء العمدة
هاجر رضا
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أثنى بهاء العمدة، صاحب الـ28 عاما من عمره، الذي يقطع رحلة على ظهر حماره من الجيزة لأسوان، على معاملة ضباط نقطة قلوصنا التابعة لمركز "سمالوط"، بعد الإفراج عنه، منذ قليل.

وعن سبب القبض عليه، قال العمدة لـ"الدستور": "أنا بتعرف على الناس وأثناء البث كان بيمر على المكان ضابط، فعرف من الشباب إني جاي من الجيزة لأسوان بالحمار، وقالي تيجي ورايا انت والحمارة (ونيسة) على القسم عشان مش معايا تصريح وتحفظوا عليا وعلى ونيسة".

وأضاف: "الضابط عمل البحث والدنيا كانت تمام، وتأكد من البيانات وقالي واجب عليك قبل ما تدخل قرية تستأذن من النقطة والقسم، وبعد ربع ساعة خرجت من نقطة قلوصنا".

وطالب من الجهات الأمنية مساعدته خاصًة أن الدول الأوروبية تتابعه للتعرف على كواليس وعادات وتراث الصعيد.

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