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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

10 مليارات جنيه.. قيمة المشروعات العملاقة فى الموارد المائية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:47 ص
الموارد المائية
الموارد المائية
سمر محمدين
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تسعى الدولة إلى التنوع في مصادر الموارد المائية، لاسيما مع تزايد التعداد السكاني بمعدلات سريعة وأيضًا زيادة الاحتياج إلى مياه الشرب والري في وقت أصبح العالم مهددًا من فقر المياه، الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن وسائل بديلة لتوفير مياه الشرب والري للمواطنين.

وأنجزت الدولة المصرية عددًا من المشروعات القومية العملاقة في قطاع الري والموارد المائية، من أجل ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، ومن ناحية أخرى استحداث وسائل ذكية لتوفير المياه.

على مدار العشر سنوات الأخيرة أُنفق حوالى 10 مليارات جنيه قيمة تكلفة المشروعات القومية في قطاع الموارد المائية، فى حين تبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويا حوالى 40 مليون جنيه.

وتستعرض "الدستور" أبرز المشروعات العملاقة في قطاع الموارد المائية وفق الإحصائيات الرسمية المعلنة عن وزارتي التخطيط والموارد المائية.

يعد المشروع القومي لتأهيل الترع الذي أطلقته الحكومة واحدًا من أبرز المشروعات في هذا القطاع، والذى يستهدف كمرحلة أولى تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022.

وعن مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، فقد تم تطوير البرنامج ورفع كفاءة المصارف إذ بلغ عدد محطات إعادة استخدام مياه المصارف الزراعية بمحافظات الدلتا 350 محطة خلط بعد إضافة 118 خلال العامين الأخيرين.

أما فى محافظات الصعيد، فقد تم تنفيذ 157 مشروعًا بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، وفى المحافظات الحدودية تم الانتهاء من تنفيذ 28 مشروعًا بتكلفة 895 مليون جنيه، إضافة إلى 3 مشروعات مشتركة بين أكثر من محافظة بتكلفة 71.5 مليون جنيه، و9 مشروعات فى دول حوض النيل، بتكلفة 71 مليون جنيه.

ومؤخرًا اتجهت الدولة إلى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وجري العمل على تنفيذ 23 محطة تحلية، بالإضافة إلى 16 محطة ضمن الخطة العاجلة، لتضيف عائدًا مائيًا 513 مليون م3سنة.

وبلغ إجمالي المشروعات التي نُفذت بقطاع الموارد المائية والرى 458 مشروعًا، بتكلفة استثمارية كلية تبلغ نحو 5.6 مليار جنيه فى 25 محافظة.

وخلال عام 2019-2020 تم تنفيذ 204 مشروعات بتكلفة كلية بلغت 3.3 مليار جنيه، بتحقيق معدل نمو بنسبة 44.3% فى 2019-2020، مُقارنة بالعام المالى 2018-2019.

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