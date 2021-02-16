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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 فى مصر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:41 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت، وبالأخص على موقع "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، عن مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، وكل فترة قليلة تتغير مواعيد الآذان من محافظة لأخرى، لذلك يبحث المسلمون من جميع أنحاء محافظات مصر العربية عن مواقيت الصلاة الصحيحة، وذلك لحلول شهر رجب وهذا الشهر من الأشهر الحرم ويمثل أهمية كبيرة لدى المسلمين، ليتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء والصيام والصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 في مصر


ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل المواطنين من جميع أنحاء محافظات مصر العربية، يعرض لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمواعيد التي تخص مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 في مصر، وتشمل المواقيت في المحافظات التالية (محافظة القاهرة - محافظة الإسكندرية - محافظة الإسماعلية - أسوان - شرم الشيخ).

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم


موعد صلاة الفجر 5:08 صباحًا

موعد الشروق 6:35 صباحًا

موعد آذان الظهر 12:09 صباحًا

موعد آذان الضهر 3:18 مساءًا

موعد آذان المغرب 5:43 مساءًا

موعد آذان العشاء 7:01 مساءًا

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم


موعد صلاة الفجر 5:14 صباحًا

موعد الشروق 6:42 صباحًا

موعد آذان الظهر 12:14 صباحًا

موعد آذان الضهر 3:22 مساءًا

موعد آذان المغرب 5:46 مساءًا

موعد آذان العشاء 7:05 مساءًا

مواقيت الصلاة في الإسماعلية اليوم


موعد صلاة الفجر 5:04 صباحًا

موعد الشروق 6:32 صباحًا

موعد آذان الظهر 12:05 صباحًا

موعد آذان الضهر 3:14 مساءًا

موعد آذان المغرب 5:39 مساءًا

موعد آذان العشاء 6:57 مساءًا

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم


موعد صلاة الفجر 4:55 صباحًا

موعد الشروق 6:20 صباحًا

موعد آذان الظهر 11:57 صباحًا

موعد آذان الضهر 3:09 مساءًا

موعد آذان المغرب 5:34 مساءًا

موعد آذان العشاء 6:50 مساءًا

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم


موعد صلاة الفجر 5:00 صباحًا

موعد الشروق 6:23 صباحًا

موعد آذان الظهر 12:03 صباحًا

موعد آذان الضهر 3:17 مساءًا

موعد آذان المغرب 5:44 مساءًا

موعد آذان العشاء 6:57 مساءًا

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