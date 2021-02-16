مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 فى مصر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 في مصر

ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل المواطنين من جميع أنحاء محافظات مصر العربية، يعرض لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمواعيد التي تخص مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 في مصر، وتشمل المواقيت في المحافظات التالية (محافظة القاهرة - محافظة الإسكندرية - محافظة الإسماعلية - أسوان - شرم الشيخ).



مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم

موعد صلاة الفجر 5:08 صباحًا



موعد الشروق 6:35 صباحًا



موعد آذان الظهر 12:09 صباحًا



موعد آذان الضهر 3:18 مساءًا



موعد آذان المغرب 5:43 مساءًا



موعد آذان العشاء 7:01 مساءًا



مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم

موعد صلاة الفجر 5:14 صباحًا



موعد الشروق 6:42 صباحًا



موعد آذان الظهر 12:14 صباحًا



موعد آذان الضهر 3:22 مساءًا



موعد آذان المغرب 5:46 مساءًا



موعد آذان العشاء 7:05 مساءًا



مواقيت الصلاة في الإسماعلية اليوم

موعد صلاة الفجر 5:04 صباحًا



موعد الشروق 6:32 صباحًا



موعد آذان الظهر 12:05 صباحًا



موعد آذان الضهر 3:14 مساءًا



موعد آذان المغرب 5:39 مساءًا



موعد آذان العشاء 6:57 مساءًا



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم

موعد صلاة الفجر 4:55 صباحًا



موعد الشروق 6:20 صباحًا



موعد آذان الظهر 11:57 صباحًا



موعد آذان الضهر 3:09 مساءًا



موعد آذان المغرب 5:34 مساءًا



موعد آذان العشاء 6:50 مساءًا



مواقيت الصلاة في أسوان اليوم

موعد صلاة الفجر 5:00 صباحًا



موعد الشروق 6:23 صباحًا



موعد آذان الظهر 12:03 صباحًا



موعد آذان الضهر 3:17 مساءًا



موعد آذان المغرب 5:44 مساءًا



موعد آذان العشاء 6:57 مساءًا ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل المواطنين من جميع أنحاء محافظات مصر العربية، يعرض لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمواعيد التي تخص مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 في مصر، وتشمل المواقيت في المحافظات التالية (محافظة القاهرة - محافظة الإسكندرية - محافظة الإسماعلية - أسوان - شرم الشيخ).موعد صلاة الفجر 5:08 صباحًاموعد الشروق 6:35 صباحًاموعد آذان الظهر 12:09 صباحًاموعد آذان الضهر 3:18 مساءًاموعد آذان المغرب 5:43 مساءًاموعد آذان العشاء 7:01 مساءًاموعد صلاة الفجر 5:14 صباحًاموعد الشروق 6:42 صباحًاموعد آذان الظهر 12:14 صباحًاموعد آذان الضهر 3:22 مساءًاموعد آذان المغرب 5:46 مساءًاموعد آذان العشاء 7:05 مساءًاموعد صلاة الفجر 5:04 صباحًاموعد الشروق 6:32 صباحًاموعد آذان الظهر 12:05 صباحًاموعد آذان الضهر 3:14 مساءًاموعد آذان المغرب 5:39 مساءًاموعد آذان العشاء 6:57 مساءًاموعد صلاة الفجر 4:55 صباحًاموعد الشروق 6:20 صباحًاموعد آذان الظهر 11:57 صباحًاموعد آذان الضهر 3:09 مساءًاموعد آذان المغرب 5:34 مساءًاموعد آذان العشاء 6:50 مساءًاموعد صلاة الفجر 5:00 صباحًاموعد الشروق 6:23 صباحًاموعد آذان الظهر 12:03 صباحًاموعد آذان الضهر 3:17 مساءًاموعد آذان المغرب 5:44 مساءًاموعد آذان العشاء 6:57 مساءًا

ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت، وبالأخص على موقع "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، عن مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، وكل فترة قليلة تتغير مواعيد الآذان من محافظة لأخرى، لذلك يبحث المسلمون من جميع أنحاء محافظات مصر العربية عن مواقيت الصلاة الصحيحة، وذلك لحلول شهر رجب وهذا الشهر من الأشهر الحرم ويمثل أهمية كبيرة لدى المسلمين، ليتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء والصيام والصلاة.