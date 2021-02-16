«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

اعترفت الفنانة سعاد حسني بأنها كانت تنفق نصف أجورها التي تتقاضاها من أعمالها الفنية في شراء الثياب والإكسسوارات، حتى أنها لا تجد الموارد الكافية للانتقال من منزلها القديم إلى شقة أخرى تُطل على النيل أو حتى فيلا بحديقة واسعة، كما فعل زملاؤها بالوسط الفني، حسب حوارها بمجلة "الشبكة" اللبنانية" عام 1971.وقالت الفنانة الراحلة إنها خلال تصويرها لفيلم "بئر الحرمان" دفعت أكثر من 400 جنيه لـ"الباروكات" فقط وضعفها لملابس الشخصية، قالت: "أنا لا يمكن أن أمثل فيلمًا أو مشهدًا في فيلم بثوب ارتديته في السابق، أدواري كلها شيك ولهذا تكلفني، ولي أيضًا أعبائي العائلية ومظهري أمام الجمهور".وقالت "السندريلا": "أعلم أن زميلات لي اشترين العمارات وهن في المراحل التي أمُر بها الآن، وأحسدهن لأنهن استطعن ذلك، وأتمنى أن أفعل مثلهن، فأنا اشتريت أرضًا في شارع الهرم ولم أدبر لها مبلغًا لأبني عليها ما أريد".وتابعت: "أود أن أنتقل إلى شقة أكبر من شقتي الحالية، ولكني حسبت الحسبة ووجدت أن شراء شقة وتأثيثها يتكلف أكثر من 12 ألف جنيه، والمبلغ ليس في يدي الآن، سأقتصد لأنفذ هذا المشروع أولًا، وبعد ذلك أدبر ما أبني به فوق أرضي".