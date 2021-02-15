رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القبض على سارقي شاشتين من مدرسة بالدقهلية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:18 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
تمكنت ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية من ضبط سائق توك توك وعامل سرقا 2 شاشة عرض 65 بوصة من داخل فصول مدرسة "السيد سويلم الثانوية بنات "بقرية الرياض" التابعة لمركز منية النصر.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من السيد صالح محمد ضيف 50 عاما مدير مدرسة السيد سويلم الثانوية بنات الكائنة بقرية "الرياض" ومقيم قرية "ميت عاصم" دائرة المركز باكتشافه سرقة عدد "٢" شاشه ٦٥ بوصة من داخل الفصول بالمدرسة.

وبانتفال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين أن المدرسة على مساحة حوالي 4000 م مسورة بسور بارتفاع حوالي ه.١ متر يداخلها مبني مكون من ٤ طوابق على مساحة حوالي ٤٠٠ متر وتبين عدم وجود شاشتين كلا منها ٦٥ بوصة داخل فصلين بالطابق الثالث وتبين عدم وجود آية أثار عنف حيث قرر مدير المدرسة أن جميع الفصول مفتوحة ولا توجد عليها أقفال.

وبتكثيف جهود البحث أمكن التوصل الى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من كريم الحسيني إبراهيم الناغي ١٩ عاما عامل ومقيم قرية "الرياض" دائرة مركز منية النصر ومحمد السعيد إبراهيم عبد الله ١٩ عاما سائق توك توك ومقيم بدأت العنوان.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتسلق السور الخارجي للمدرسة والدلوف للداخل وصعود مبني الفصول الدراسية عن طريق تسلق المواسير وصولا لطرقة الطابق الثالث والدلوف لداخل الفصول وسرقة الشاشتين المشار إليهما ووضعهما بالتوك توك قيادة الثاني والتصرف فيهما بالبيع للمدعو صلاح طلعت عبد الحميد عبده٤٠ عاما تاجر أدوات منزلية، ومقيم قرية النزل دائرة المركز بمبلغ ٨٠٠٠ جنيها "سيئ النية" حيث أمكن ضبطه والمسروقات بإرشادهما وكذا التوك توك المستخدم في ارتكاب الواقعة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

بهدف السرقة.. تفاصيل جديدة حول مقتل مسئول سابق وزوجته بالإسماعيلية

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

بيلباو يكتسح قادش برباعية فى الليجا الإسبانية

فوز فيرونا على بارما 2-1 فى الدورى الإيطالى لكرة القدم

تعادل بايرن ميونيخ مع بيليفليد 3-3 فى الدورى الألمانى

فوز تشيلسى على نيوكاسل بثنائية نظيفة فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

«كنت بخيلة وكرهت الزواج».. اعترافات مثيرة للفنانة أمينة رزق

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)