القبض على سارقي شاشتين من مدرسة بالدقهلية

تمكنت ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية من ضبط سائق توك توك وعامل سرقا 2 شاشة عرض 65 بوصة من داخل فصول مدرسة "السيد سويلم الثانوية بنات "بقرية الرياض" التابعة لمركز منية النصر.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من السيد صالح محمد ضيف 50 عاما مدير مدرسة السيد سويلم الثانوية بنات الكائنة بقرية "الرياض" ومقيم قرية "ميت عاصم" دائرة المركز باكتشافه سرقة عدد "٢" شاشه ٦٥ بوصة من داخل الفصول بالمدرسة.وبانتفال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين أن المدرسة على مساحة حوالي 4000 م مسورة بسور بارتفاع حوالي ه.١ متر يداخلها مبني مكون من ٤ طوابق على مساحة حوالي ٤٠٠ متر وتبين عدم وجود شاشتين كلا منها ٦٥ بوصة داخل فصلين بالطابق الثالث وتبين عدم وجود آية أثار عنف حيث قرر مدير المدرسة أن جميع الفصول مفتوحة ولا توجد عليها أقفال.وبتكثيف جهود البحث أمكن التوصل الى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من كريم الحسيني إبراهيم الناغي ١٩ عاما عامل ومقيم قرية "الرياض" دائرة مركز منية النصر ومحمد السعيد إبراهيم عبد الله ١٩ عاما سائق توك توك ومقيم بدأت العنوان.وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتسلق السور الخارجي للمدرسة والدلوف للداخل وصعود مبني الفصول الدراسية عن طريق تسلق المواسير وصولا لطرقة الطابق الثالث والدلوف لداخل الفصول وسرقة الشاشتين المشار إليهما ووضعهما بالتوك توك قيادة الثاني والتصرف فيهما بالبيع للمدعو صلاح طلعت عبد الحميد عبده٤٠ عاما تاجر أدوات منزلية، ومقيم قرية النزل دائرة المركز بمبلغ ٨٠٠٠ جنيها "سيئ النية" حيث أمكن ضبطه والمسروقات بإرشادهما وكذا التوك توك المستخدم في ارتكاب الواقعة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.