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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:32 ص
هند رستم مع ليلى
هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى
وائل توفيق
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ظهرت الفنانة هند رستم في مشهد أغنية "اتمخطري واتمايلي يا خيل" للفنانة ليلى مراد في فيلمها "غزل البنات" عام 1949.

تحدثت الفنانة هند رستم عن كواليس تصوير هذا المشهد في حوار صحفي وقالت إنه كان من المفترض أن تظهر في أكثر من مشهد كإحدى صديقات البطلة، وقد تم تصوير الأغنية أولًا، وبعد أيام جاء وقت تصوير باقي المشاهد، وحينما تفحصها مخرج الفيلم الفنان أنور وجدي مع الفتيات الأخريات فوجد أن عمرهن صغير للغاية مقارنة بليلى مراد ولا يصلحن أن يكن صديقاتها، فقرر استبدالهن بممثلات أخريات في باقي المشاهد، ولكنه احتفظ بمشهد الأغنية وبقيت إطلالة "رستم" المميزة خلف ليلى مراد من أحد الأشياء التي تعتز بها في تاريخها الفني.

يذكر أن أول فيلم قامت هند رستم بأدائه كان عام 1947 بعنوان "أزهار وأشواك" مع يحيى شاهين، ثم قدمت فيلم "الأب" مع زكي رستم في نفس العام.

يذكر أن فيلم "غزل البنات" يدور حول (حمام) مدرس اللغة العربية والذي يعاني من سوء حظه، حتى تأتيه الفرصة ليكون المدرس الخصوصي لابنة الباشا الثرى، يميل قلبه إليها حتى يتمكن منه، يعرف أنها ضحية لأحد الشبان المستهترين، ليحاولوا إنقاذها منه، ويستعين بضابط ليساعده في ذلك.

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