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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:44 ص
كمال الشناوى
كمال الشناوى
وائل توفيق
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فور تخرج الفنان كمال الشناوي من كلية التربية الفنية وعمله كمدرس رسم بمحافظة أسيوط اصطدم للمرة الأولى بالأوساط الراقية فوقع في غرام إحدى فتيات العائلات الأرستقراطية.

وخلال حفل خيري برعاية الأميرة شويكار كان "الشناوي" مدعوًا بالمصادفة وهناك وجد ضالته في فتاة أرستقراطية رقيقة، انجذب إليها وتبادلا حول الرسم والفن وعرض عليها توصيلها في ختام الحفل، ووافقت مُرحبة.

ومنذ تلك الليلة وينمو الحب بينهما عبر جولات الحنطور الشاعرية وكورنيش أسيوط، وعندما تأكد من حبه لها عرض عليها الزواج ليكتشف أنها متزوجة ولديها أبناء، وكانت صدمة أليمة، غادر على إثرها المدينة بالكامل ليستقر في القاهرة.

وخلال رحلة النسيان التي استمرت لسنوات طويلة فوجئ الفنان كمال الشناوي بقدوم هذه الفتاة لتبلغه بانفصالها عن زوجها طالبة منه الزواج، لكنه رفض بإصرار العودة إليها، وهددت بالانتحار ولكنه لم يذعن وواصل عناده، فانكشفت المرأة أمامه ثانيةً وتركته بعد عدة أيام لتتزوج من رجل آخر، حسب مجلة "الشبكة" اللبنانية.

وتحدث الفنان الراحل كمال الشناوي عن أفضل أدوار سينمائية في حياته، وهو الذي جسده في فيلم "المرأة المجهولة".

وجسد "الشناوي" في هذا الفيلم، شخصية "عباس أبو الدهب" التي ساعدته في الخروج عن أدواره التقليدية التي بدأ بها مع الفنانة "شادية" وكونا ثنائيًا عاطفيًا، فقد كان يؤدي شخصية "الولد الدنجوان" أو "الحبيب".

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