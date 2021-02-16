رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر يعلن ضوابط حضور وتقييم الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:00 ص
المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
أميرة العناني
طباعة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، الإثنين، قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2020 2021م.

وجاءت ضوابط حضور وتقييم الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني:
1) يحق للطالب الحضور مع مراعاة التباعد واتباع الضوابط الاحترازية، أو استكمال الدراسة عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية التي أتاحها الأزهر الشريف لطلابه عبر صفحاته وقنواته ومواقعه الرسمية على أن يقر ولي الأمر باكتفاء الطالب بهذه المنصات التعليمية.
2) إتاحة تأجيل العام الدراسي لمن يرغب في ذلك بتقديم اعتذار رسمي من ولي أمر الطالب لمن يرغب دون احتسابه عام رسوب.
3) يُجرى تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020 2021م وفق اختبار شهري إلزامي لجميع الصفوف في المواد الدراسية كلها نهاية أشهر: مارس وأبريل ومايو.
4) توضع امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام عن طريق التنسيق بين مستشاري المواد الدراسية بقطاع المعاهد الأزهرية ورؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية.
الأزهر يعلن ضوابط حضور وتقييم الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني
الأزهر يعلن ضوابط حضور وتقييم الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني

موضوعات متعلقة

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

باحثون أمريكيون يوصون بإعطاء الأطفال «الأسبرين» عقب الجراحات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

أيام زمان

«كنت بخيلة وكرهت الزواج».. اعترافات مثيرة للفنانة أمينة رزق

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)