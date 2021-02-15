بعد القبض عليه.. 10 معلومات عن صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا القبض على شاب يدعي بهاء العمدة، والذي قرر اصطحاب حمارًا في رحلته من محافظة الجيزة إلى مدينة أسوان، لتوثيق الرحلة.ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن بهاء العمدة، في سياق السطور التالية:1- يوتيوبر شهير في الصعيد.2- يملك قناة عبر «يوتيوب» تحت اسم« الصعيد الجواني بهاء العمدة».3- يوجد على القناة أكثر من 5 آلاف متابع.4- اسمه الحقيقي بهاء علي.5- يبلغ من العمر 28 عاما.6- من أبناء محافظة سوهاج.7- بدأ رحلته يوم 6 فبراير 2021.8- وصل المنيا كأول البلاد في الـ16 من الشهر الجاري.9- يسافر يوميًا 25 كيلو للتخفيف عن الحمار.10- اسم الحمار الخاص به «ونيسة».